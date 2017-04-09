Кількість жертв від вибухів в Єгипті зросла

Число загиблих в результаті вибуху, що пролунав поблизу церкви в Олександрії, збільшилось. Наразі відомо про 11 жертв, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Таку інформацію підтвердили у єгипетському Міністерстві охорони здоров’я. Вибух пролунав тоді, коли у соборі знаходився очільник Коптської Церки Феодор ІІ. Журналісти повідомляють, що церковнослужитель не отримав жодних поранень і наразі знаходиться в безпечному місці. Водночас місцеві видання передають, що в місті стався ще один, вже другий вибух. Однак офіційних коментарів від представників влади з підтвердженням цих повідомлень наразі не було. Також невідомо, чи постраждав хтось з людей.
Нагадаємо, це вже друга атака в Єгипті за сьогоднішній день. Декількома годинами раніше вибух пролунав також в християнському храмі у місті Танта. За останньою інформацією внаслідок підриву смертника в храмі у Танті загинуло до 30 осіб, а більше 70 - зазнали поранень. Згодом ще один вибух в Танті пролунав біля відділення поліції. На даний момент жодна терористична організація не взяла за себе відповідальність за скоєне.