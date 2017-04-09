Теракт в церкви Египта: минимум 25 погибших

Рано утром 9 апреля, в воскресенье, в церкви египетского города Танта, расположенного в провинции Гарбия, прогремел мощный взрыв прямо во время службы, когда в здании находилось много людей.
Как информирует replyua.net со ссылкой на СМИ Египта, число жертв увеличивается каждую минуту, и сейчас известно уже о 25 погибших. Местные источники сообщают, что пока не удается назвать число пострадавших, но их не меньше 50 человек. По предварительным данным, бомбу большой мощности террористы заложили в здании церкви в зале, куда люди приходят молиться. Также появились сведения о том, что через несколько минут после теракта в церкви также прогремел мощный взрыв и в районе полицейского тренировочного центра.
Местные СМИ пишут о том, что погиб, по меньшей мере, один сотрудник полиции. Впрочем, некоторые издания уже поспешили опровергнуть информацию о втором сработавшем взрывном устройстве. Напомним, что несколькими часами ранее в полиции Норвегии заявили о том, что удалось обезвредить бомбу в столице страны.