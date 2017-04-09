валюта
СпецтемаБерезовец: то, что американцы не предупредили россиян о ракетном ударе, свидетельствует о нескольких важных вещах

Пономарь: требования, которые Тиллерсон передаст в Москву

Пономарь: требования, которые Тиллерсон передаст в Москву
На календаре воскресенье, но сегодня есть несколько важных моментов, которые нельзя упустить. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

«Борис Джонсон, глава МИД Великобритании, отменяет свой визит в Россию. Здесь нет неожиданностей и сенсаций. США уже сформировали свою внешнюю политику, поэтому союзникам нет никакого смысла ездить в Москву, учитывая и тот факт, что на следующей неделе в Россию приедет Рекс Тиллерсон. Он передаст в Москву сразу несколько требований», отмечает обозреватель. По его словам, речь идет о консолидированных требованиях всего Запада по отношению к России, и они остаются неизменными – Россия должна уйти из Украины, должна прекратить поддерживать Асада, должна вернуть Крым, должна прекратить террор в европейских странах.

«Эти требования неизменны, и цена за их невыполнение с каждым годом будет возрастать. Тиллерсон продемонстрирует Путину законопроект, внесенный в Конгресс США. В этом проекте речь идет о запрете на инвестиции в РФ и о нефтяном эмбарго», пишет Пономарь.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: "Путін програв": Зубов розповів про повний провал проекту "Новоросія"

Срочно: Березовец: то, что американцы не предупредили россиян о ракетном ударе, свидетельствует о нескольких важных вещах
Важное за сутки
08 апр 2017
18621

"Путін програв": Зубов розповів про повний провал проекту "Новоросія"

Президент Російської Федерації Володимир Путін навряд буде загострювати ситуацію на сході України, оскільки на сьогоднішній день його можливості значно зменшилися. Про це розповів російський історик

08 апр 2017
10241

Вашингтон вирішив помститися Москві: Конгрес США готує радикальні заходи проти Кремля

У єдиній базі документів нижньої палати Конгресу Сполучених Штатів з'явився проект закону, яким передбачається введення нових, дуже жорстких санкцій проти Росії, про що інформує replyua.net. Наразі

08 апр 2017
7278

Блогер: Трамп лишил Путина самой последней возможности для шантажа

Дмитрий Спивак, известный блогер, считает, что американский президент отобрал у Путина его последний козырь и лишил возможности для шантажа, и теперь у президента РФ больше нет Ближнего Востока,

Последние новости

Бизнесмен: американские ракеты обрушили фондовый рынок России

Блогер: Путин будет мстить Трампу, но не в Сирии, а на Донбассе

Количество российских автобусов в Украине резко возросло

Шипилов: санкции будут не только против России, но и против ее союзников

Социологи назвали самый комфортный для жизни город в Украине

Піонтковський розповів, як Україна остаточно може покласти край режиму Путіна

Пономарь: требования, которые Тиллерсон передаст в Москву

В Украину идут заморозки, - прогноз Гидрометцентра

Трамп сделал важное заявление о мигрантах

Столкновение поездов в России: более 50 пострадавших

Іран звинуватив США в підтримці терористів

Чим загрожує газопровід «Північній-потік-2» Україні?

Больше всего в Европе от терактов страдают страны, которые всячески поддерживают Украину, – эксперт

У Північній Кореї використали американський удар у Сирії на свою користь

В ООН обрали наймолодшого посла миру в історії міжнародної організації

Эксперт: главное условие МВФ – попрощаться с «совком»

Эксперт: детям придется возвращать не нынешние кредиты МВФ, а дорогие кредиты Януковича или газовые долги Тимошенко

Росія проводить військові навчання в Криму

Сюрприз к Пасхе: в Украине дешевеют овощи и яйца

Олешко: чем вообще это «зверье» из Чернигова отличается от тварей, которые избивали украинцев в Донецке, Харькове, Крыму?

 Новости за день