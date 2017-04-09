Пономарь: требования, которые Тиллерсон передаст в Москву

На календаре воскресенье, но сегодня есть несколько важных моментов, которые нельзя упустить. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
«Борис Джонсон, глава МИД Великобритании, отменяет свой визит в Россию. Здесь нет неожиданностей и сенсаций. США уже сформировали свою внешнюю политику, поэтому союзникам нет никакого смысла ездить в Москву, учитывая и тот факт, что на следующей неделе в Россию приедет Рекс Тиллерсон. Он передаст в Москву сразу несколько требований», отмечает обозреватель. По его словам, речь идет о консолидированных требованиях всего Запада по отношению к России, и они остаются неизменными – Россия должна уйти из Украины, должна прекратить поддерживать Асада, должна вернуть Крым, должна прекратить террор в европейских странах.
«Эти требования неизменны, и цена за их невыполнение с каждым годом будет возрастать. Тиллерсон продемонстрирует Путину законопроект, внесенный в Конгресс США. В этом проекте речь идет о запрете на инвестиции в РФ и о нефтяном эмбарго», пишет Пономарь.