Іран звинуватив США в підтримці терористів

Іранський президент Хасан Роухані заявив, що своїми діями Вашингтон допоміг сирійським терористам, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Таку заяву лідер Ірану озвучив під час своєї промови, що транслювалася на державному телебаченні країни. Президент Роухані звернувся до керманича Сполучених Штатів Америки, заявивши, що той своїми діями допоміг і підтримав терористів, які зараз святкують авіаудар американських військ. Представники світових ЗМІ зауважили, що позиція Роухані доволі схожа на ту, яку для себе прийняла Російська Федерація.
Варто нагадати, що у західних ЗМІ заявили, що американський президент Дональд Трамп почав думати про початок війни проти Асада. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у відповідь на це заявив про готовність допомогти та підтримати президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, якщо він прийме рішення почати військові дії проти уряду Сирії. Також президент Туреччини повідомив, що під час його розмови з Володимиром Путіним на тему використання в Сирії хімічної зброї, російський президент уникнув відповіді щодо того, чи мають до цього причетність війська президента країни Башара Асада.