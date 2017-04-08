У Північній Кореї використали американський удар у Сирії на свою користь

Представники офіційного Пхеньяну прокоментували відповідь Сполучених Штатів Америки у вигляді удару по авіабазі в Сирії, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
У Північній Кореї заявили, що дії США «мільйон разів» підтверджують необхідність продовження подальших розробок ядерної зброї КНДР. Обстріл американських військ сирійської авіабази у Пхеньяні назвали «недопустимим проявом агресії стосовно суверенної держави». Також у міністерстві закордонних справ Північної Кореї заявили, що необхідно після цієї ситуації лише «збільшити силу ядерного стримування».
Варто нагадати, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп нещодавно наголосив, що Вашингтон готовий самостійно діяти щодо стримування КНДР, якщо влада Китаю виявиться неспроможною розв’язати конфлікт довкола атомної програми Північної Кореї. Відомо, що в цьому році Пхеньян вже неодноразово проводив випробовування балістичних ракет. Представники світової спільноти обурилися політикою влади КНДР і закликали припинити порушувати міжнародне законодавство.