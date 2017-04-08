В ООН обрали наймолодшого посла миру в історії міжнародної організації

В Організації Об’єднаних Націй обрали наймолодшого посла за всі часи існування міжнародної організації. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Зазначену посаду займе 19-річна пакистанська активістка Малала Юсуфзай. Її кандидатуру схвалив генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш. Генсек ООН підкреслив, що мужній активізм Юсуфзай надихає велику кількість людей по всьому світу і своїми діями вона демонструє свою стійку відданість захисту прав жінок на освіту. Відомо, що офіційна церемонія, коли Малала Юсуфзай займе посаду посла миру ООН, запланована на 10 квітня.
Варто нагадати, що історія Малали Юсуфзай стала відома після того, як у 2012 році на неї було скоєно замах через те, що дівчина активно виступала за право дівчат отримувати освіту. Коли Юсуфзай їхала шкільним автобусом додому, транспорт атакували бойовики, які, встановивши особу дівчини, вистрілили в неї. Юсуфзай отримала поранення в голову та шию, після чого її терміново доправили в місцеву лікарню. Вона впала в кому і перебувала в критичному стані, однак згодом представники влади організували авіапереліт дівчини на лікування до Великобританії, де лікарям вдалося підняти Малалу Юсуфзай на ноги. Однак після цього випадку вона не полишила своєї правозахисної діяльності. У 2014 році Малала Юсуфзай стала наймолодшим лауреатом Нобелівської премії миру.