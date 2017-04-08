На Філіппінах відбувся потужний землетрус

На Філіппінському острові Лусон, який знаходиться за 90 кілометрів від столиці Маніла, відбувся потужний землетрус, магнітудою до 6 балів. Про це у суботу, 8-го квітня, повідомили у «Американській геологічній службі», передає replyua.net.
В результаті дослідження стало відомо, що епіцентр землетрусу знаходився на глибині 43 кілометрів. На даний момент інформації про наслідки землетрусу не надходило. За попередніми оцінками, землетрус такої сили міг зруйнувати значну кількість будівель та об’єктів соціальної інфраструктури. Також немає жодної інформації про постраждалих в наслідок природного лиха. Як повідомлялося раніше, 10-го лютого поточного року на Філіппінських островах відбувся землетрус силою до 6.7 балів. Це сталося на острові Мінданао. Тоді людей охопила паніка і вони намагалися знайти підвищення для того, щоб сховатися від цунамі, який би міг накрити острів після такого землетрусу. «На вулиці була страшна паніка. Я схопив свою доньку та вибіг на вулицю. Моя дружина також вибігла на вулицю. Старша донька почала плакати», - розповідав один із очевидців. За словами чоловіка, це був найсильніший землетрус в регіоні, який йому довелося пережити.