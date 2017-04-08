«Дух захватывает»: в сети показали самые жуткие американские горки

В разных странах мира можно найти аттракционы, прокатиться на которых рискнет далеко не каждый любитель экстрима, однако самым страшным аттракционом по-прежнему считаются американские горки, и некоторые из них даже попали в Книгу рекордов Гиннесса, передает replyua.net.
Обычными американскими горками уже никого не удивить, поэтому создатели таких аттракционов начали соревноваться между собой, чтобы поднять планку. К примеру, в американском Нью-Джерси можно найти аттракцион Кинг Ка, высота которого достигает 140 метров, и пока этот рекорд другими странами побит не был. Длина горок достигает 950 метров, а свободное падение продолжается целых 127 метров! Самые скоростные американские горки сейчас находятся в Абу-Даби, и они развивают скорость до 241 километра в час.
Самые длинные стальные горки находятся в Японии. Длина «Стального дракона» составляет почти 2,5 тысячи метров. В британском городе Стаффордшир находятся горки с рекордным количеством переворотов. Они считаются одними из самых опасных, и два года назад аттракцион даже закрывали из-за инцидента, в результате которого пострадали пять человек.