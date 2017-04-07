Астрофизики обнаружили «клон» Земли в космосе

Астрофизики из Германии заявили об открытии планеты, которая практически ничем не отличается от Земли, информирует replyua.net. Немецкие ученые отметили, что обнаруженная ими планета по всем параметрам подходит для жизни людей, а ее размеры превышают размеры Земли примерно в полтора раза.
При этом исследователи заявили, что расстояние от Земли до планеты составляет около 39 световых лет. Результаты этого важного исследования немецкие специалисты опубликовали во всех ведущих научных изданиях. Уникальную экзопланету астрофизики назвали GJ 1132b. Также уже удалось установить и другие особенности открытой учеными планеты. Стало известно, что в химическом составе атмосферы присутствует небольшое количество метана. Облака могут состоять из водяных паров, и это свидетельствует о возможном наличии различных форм жизни.
«Клон» Земли будет изучаться специалистами. Напомним, что ранее астрофизик Стивен Хокинг предположил, что уже в ближайшее время Земля может погибнуть, и ученым необходимо заняться строительством космических кораблей, чтобы путешествовать в космосе и искать планеты, пригодные для жизни.