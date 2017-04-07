Иорданский король предложил Трампу, как решить вопрос с Путиным

Известный израильский политический аналитик Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что король Иордании Абдалла II ибн Хусейн из Хашимитской династии, которого некоторые члены семьи считают узурпатором, по традиции Хашимитов наследует брат покойного, а не сын, а только потом сын, после состоявшейся вчера встречи с президентом США Дональдом Трампом, дал интервью «Вашингтон пост». В его интервью много мыслей о Ближнем Востоке, мире и политике, в целом это интервью может дать ответ на многие вопросы, как некоторые лидеры стран воспринимают то, что происходит в других странах, в частности в Украине.
«Отмечу лишь одну крайне «интересную мысль»: король предлагает Дональду Трампу уступить России Крым, в обмен на Сирию и Донбасс», – отметил Манн.
«Путин играет в трехмерные шахматы», - говорит Абдалла, - «для него важны Крым, Украина и Сирия, а мы еще сейчас его увидели в Ливии... это своего рода «лошадинный торг» - для России наиболее важен, по-моему, Крым. Я уверен, что вы увидите сразу намного большую гибкость от него в вопросах Украины и Сирии», - рассуждает король.