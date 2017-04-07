Медики Туреччини підтвердили, що у Сирії застосували зарин

Турецькі медики підтвердили, що в Сирії був використаний отруйний газ, передає replyua.net. Тіла загиблих внаслідок хімічної атаки в Сирії відправили до Туреччини для експертизи. Місцеві медики після розтину тіл заявили, що до смерті людей привів зарин. Це отруйний газ, застосування якого заборонено міжнародними конвенціями.
США, Франція і низка інших країн звинуватили Башара Асада в застосуванні хімічної зброї проти мирних жителів. Дональд Трамп був шокований новинами з Сирії, заявивши, що кардинально переглянув своє ставлення і до Асада, і в цілому до ситуації в Сирії.
Спроба прийняти резолюцію в Радбезі ООН, яка засуджує режим Асада провалилася, тому що Росія дала зрозуміти, що застосує право вето. Москва вважає, що газ міг зберігатися на складах зі зброєю противників сирійської владі. Авіація Асада розбомбила склади, але застосовувала тільки дозволену зброю. Якщо люди загинули від хімічної зброї, значить, воно зберігалося на складах бойовиків. У цьому впевнений Кремль. За словами Бекіра Боздаг, який очолює Мін'юст Туреччини, зарин застосували війська Асада. В результаті хімічної атаки загинуло 72 людини, серед яких 20 дітей.