Пономарь: все, что я анонсировал в начале недели, было полностью выполнено

На календаре пятница, и сегодня заканчивается насыщенная и очень хорошая неделя для Украины. Все, что было анонсировано в понедельник, выполнено – безвизовый режим для украинцев, новый транш от МВФ, а также очень важный военный договор с Канадой.
Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, сегодня нужно отметить еще несколько важных событий. «Девин Нунес, глава комитета по разведке палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов, был самоотстранен от руководства расследованием вмешательства РФ в президентские выборы в США. Речь идет о четвертой жертве Рашагейта – сначала были Манафорт, Бэннон и Флинн. И это очень хорошо. Также в ближайшее время нужно ждать новостей по Сирии – США могут начать более решительные действия», отмечает Пономарь.
По его словам, наступило время серьезных действий – пауза в связи с передачей власти Дональду Трампу завершилась. В конце своего поста Олег Пономарь поблагодарил своих меценатов, которые продолжают поддерживать его блог и пожелал всем своим подписчикам хороших выходных.