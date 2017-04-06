Самые мистические фотографии в истории

Такого понятия, как фотошоп, несколько десятилетий назад еще не было, и снимки нельзя было отредактировать, поэтому портал AdMe.ru собрал самые загадочные фотографии со всего мира, и то, что на них изображено, не поддается логике, информирует replyua.net.
Снимок неизвестного чудовища был сделан в 1965 году в Австралии, на озере Хук. До сих пор ученые ломают голову – морские чудовища действительно существуют?
Снимок долины Хессдален в Норвегии тоже был сделан много лет назад, на выдержке тридцать секунд. На фото отчетливо видны светящиеся объекты, пролетающие над долиной. Нельзя усомниться в подлинности снимка.
В 1963 году застрелили Джона Кеннеди, и в тот день была сделана эта фотография. На ней – женщина, которая держит в руках современную камеру, которые 50 лет назад еще не производили. Спецслужбы США не смогли разыскать эту даму.
Этот снимок считается не только одним из самых загадочных, но и одним из лучших за всю историю фотографии. На нем изображен мужчина, личность которого так и не была установлена. Фото было сделано в 1989 году, во время волнений в Пекине. Полчаса этот смельчак удерживал колонну танков. В Китае не распространялись о судьбе этого мужчины.