Пономарь: мы дождались исторического дня

На календаре четверг, и сегодня нас ожидает исторический день – в Европарламенте проголосуют по безвизу для Украины. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
«Сегодня можно отметить еще несколько важных новостей. Подтверждается инсайд от февраля этого года – Стивен Бэннон, главный советник Дональда Трампа, был уволен из Совета по национальной безопасности Соединенных Штатов. Кроме того, сегодня пришли две новости от НАТО. С помощью НАТО Украина собирается основать центр кибербезопасности, и к этому масштабному проекту будут привлечены консультанты из турецкой компании и специалисты, занимающиеся информационной безопасностью НАТО. Вторая новость – Роуз Гетемюллер, заместитель генсека альянса, сегодня посетит Украину», отмечает обозреватель.
По словам Пономаря, вчера он опубликовал материал «Мысли вслух» у себя в Фейсбуке, и на эту статью пришло очень много откликов, за что он благодарит всех своих подписчиков.