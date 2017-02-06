Facebook та Google допоможуть французам перед виборами

У Франції створили робочу групу, яка займеться моніторингом неправдивою інформації напередодні президентських виборів, що відбудуться вже цієї весни, повідомляє replyua.net посиланням на BBC.
До проекту боротьби з фейковими новинами долучились такі компанії як Google та Facebook, а також ряд французьких видань. Передбачається, що вони будуть відслідковувати інформацію, яка публікується в соціальних мережах.
Варто нагадати, що після останніх американських виборів компанія Facebook піддалась критиці за те, що нею не було використано всі можливі ресурси для уникнення поширення неправдивих публікацій. Представники соціальної мережі почали роботу над цією проблемою і вже навіть є деякі результати, які і прагнуть використати на французьких й німецьких виборах. Крім того,в Facebook зазначили, що розглядають можливість введення на майбутнє функції «позначити неправдиву новину». Це планується робити на основі інтернет-ресурсів, які займаються перевіркою фактів, а також завдяки використанню повідомлень засобів масової інформації. Подібні механізми для боротьби з фейками вже були запущені в січні в Німеччині, де в вересні очікується проведення парламентських виборів.