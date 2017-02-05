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Житель Онтарио выиграл в лотерею 12,8 млн канадских долларов

Житель Онтарио выиграл в лотерею 12,8 млн канадских долларов
Известная канадская лотерея «6 из 49» вновь осчастливила баснословным заработком одного из участников — СМИ узнали о том, что один из участников, купивших лотерейный билет в провинции Онтарио, стал победителем. Согласно правилам лотереи, в этот раз на кону стоял джекпот в размере 12,8 млн канадских долларов, что эквивалентно почти 10 млн долларов США. Имя победителя, как передаёт replyua.net со ссылкой на заявление ассоциации Atlantic Lottery, пока не разглашается.

Организаторы лотереи пока не знают, кто купил выигрышный билет. Ожидается, что в ближайшее время этот человек обратится к руководству лотереи с целью получения выигрыша. Известно также, что кроме новоявленного миллионера планируется и награждение утешительным призом: один из участников купил билет, который предусматривает выплату 1 млн канадских долларов в качестве «утешительного приза». Имя этого человека пока также не разглашается.

Напомним, лотерея «6 из 49» является одной из самых известных в Канаде. Самый крупный джекпот в рамках этой лотереи был разыгран в октябре 2015-го года — победителю вручили 64 млн канадских долларов.
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