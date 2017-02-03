На минимальном расстоянии от Земли пронесся огромный астероид

Накануне ученые НАСА заявляли о том, что сегодня, 3 февраля, рядом с Землей пронесется астероид размером с двухэтажный автобус, однако сейчас стало известно, что накануне, 2 февраля, на минимальном расстоянии от нашей планеты пролетало еще одно небесное тело, информирует replyua.net со ссылкой на западные источники.
В сообщении говорится о том, что астероид исследователи открыли только 30 января, за несколько суток до сближения с планетой. Этот астероид в длину достигает двадцати метров, и он промчался мимо нашей орбиты на расстоянии, которое в два с половиной раза меньше расстоянии от Земли до Луны. До столкновения с Землей оставалось всего 160 тысяч километров. Несколько дней назад астрономы открыли небесное тело, когда оно находилось в созвездии Малого Льва.
Этот астероид по своим размерам почти такой же, как и челябинский метеорит. Нужно отметить, что с начала текущего года в непосредственной близости от Земли пролетает четвертый по счету астероид, и небесное тело, пронесшееся накануне, было самым ярким за последние месяцы.