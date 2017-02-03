Побережье Австралии «захватили» медузы, - фото

На побережье Квинсленда в Австралии в эти дни можно наблюдать очень необычную картину – на большинство пляжей из океана выбросило тысячи голубых медуз, и местные жители, а также исследователи слегка шокированы, - прежде ничего подобного они не видели в здешних местах.
Как передает replyua.net со ссылкой на ВВС, одна из местных жительниц, Шарлотта Лоусон, случайно обнаружила медуз – женщина рассказала, что находилась недалеко от пляжа и обратила внимание на то, что вода в океане неестественного яркого голубого цвета, однако, когда она спустилась на пляж, то увидела сотни медуз на берегу, и естественно, женщина их сфотографировала. Ученые пока не могут объяснить этот феномен, однако они выдвинули несколько предположений. По словам специалистов, тому, что медуз выбросило на берег, могли способствовать сильный прилив или северный ветер.
Кроме того, в этих водах не обитают хищники, содержится огромное количество питательных веществ, а температура воды всегда бывает довольно высокой, и это могло способствовать стремительному размножению медуз, хотя на побережье Австралии такое событие – большая редкость.