Пономарь: тест на выдержку не пройден

Очень горячая неделя подходит к завершению, и на календаре уже пятница – сегодня несколько важных событий. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, уже в который раз некоторые не смогли пройти тест на выдержку и заспамили его страницу сообщениями о «послаблении санкций», которого не было. «Мы знаем, что в настоящий момент идет процесс формализации странами НАТО членства в альянсе Монтенегро. Также в альянсе уже заявили, что они готовы начать план к членству еще для одной страны – Боснии и Герцеговины. Нужно поздравить и Грузию, а следом за ней идет и Украина», отмечает обозреватель. По его словам, безвизовый режим для Грузии был одобрен Европарламентом. Также, отмечает Пономарь, есть несколько других хороших новостей для Украины.
Евросоюз предоставит нашей стране больше 27 миллионов евро на реализацию проекта по управлению процессами миграции. Кроме того, Украина возобновляет государственную программу создания корвета для ВМСУ в кооперации с несколькими иностранными партнерами.