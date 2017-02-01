В Шри-Ланке астролога арестовали из-за прогнозов о смерти президента

Для одного из астрологов Шри-Ланки популярные прогнозы о страшных событиях в жизни первых лиц государства обернулись арестом: спецслужбы сочли, что настойчивая публикация в социальных сетях прогнозов о смерти лидера государства может оказаться попыткой госпереворота. Как передаёт replyua.net, в эпицентре скандала оказался астролог Виджитха Рохана Виджемуни, который заявил, что президент Майтрипала Сирисена умрёт до 27 января 2017-го года.
Отметим, что изначально астролог убеждал подписчиков, что смерть лидера государства произойдёт не позднее конца января. Когда указанная в прогнозе дата наступила, а президент Шри-Ланки по-прежнему бодрствовал, астролог поспешил исправить свой прогноз, убедив постоянных читателей в том, что глава Шри-Ланки умрёт позднее: якобы болезнь или несчастный случай оборвут жизнь президента до октября-2017.
Правительственные чиновники обратили внимание на астролога, в его действиях увидели попытку покушения на президента или подготовку государственного переворота. В связи с обращением чиновников к правоохранятелям астролог был арестован, однако позднее его отпустили под залог. Вероятно, попытку госпереворота или покушения на убийство в действиях астролога усмотрели из-за того, что в 1987-м году он действительно готовил покушение на тогдашнего премьер-министра, за что провёл в тюрьме более двух лет.