Еще один астероид промчался в непосредственной близости от Земли

Утром 30 января в непосредственной близости от Земли промчался сверхмалый астероид, информирует replyua.net. Такие данные несколько часов назад предоставили в Центре малых планет Международного астрономического союза. По словам астрономов, астероид 2017 BH30 пролетел мимо Земли на расстоянии в 65 тысяч километров.
Это расстояние в шесть раз меньше, чем расстояние от Луны до Земли, и оно равно орбите нескольких спутников. Фил Плейт, известный астроном, заявил, что астрономы-любители даже успели заснять астероид, и его яркость достигала 14 звездной величины. Однако ученые также подчеркнули, что размеры этого астероида были немного меньше челябинского метеорита. В диаметре небесное тело достигало всего десяти метров. По словам астрономов, это небесное тело относится к группе околоземных астероидов, которые вращаются вокруг Солнца.
Никакой опасности для Земли небесное тело не представляло – астероид сразу бы сгорел, если бы вошел в атмосферу, поэтому столкновение с Землей практически невозможно. Рейтинг астероида по шкале опасности составляет 7,1, и, если бы он упал на поверхность Земли, последствия были бы минимальными.