В Гонконге прошла встреча двойников американского президента Дональда Трампа и высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына. Во время предвыборной кампании республиканец заявлял, что для него «не было бы проблемой» встретиться с северокорейским лидером. Позже Трамп говорил, что принял бы Ким Чен Ына на территории Соединенных Штатов, а в Пхеньян бы не поехал. 37-летний Говард и 66-летний Деннис Алан - двойники Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Двойники мировых лидеров гуляли по улицам города, общались с прохожими и развлекали их.
Двойники мировых лидеров: Встреча Трампа и Ким Чен Ына - фото
В Гонконге прошла встреча двойников американского президента Дональда Трампа и высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына. Во время предвыборной кампании республиканец заявлял, что для него «не было бы проблемой» встретиться с северокорейским лидером. Позже Трамп говорил, что принял бы Ким Чен Ына на территории Соединенных Штатов, а в Пхеньян бы не поехал. 37-летний Говард и 66-летний Деннис Алан - двойники Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Двойники мировых лидеров гуляли по улицам города, общались с прохожими и развлекали их.
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