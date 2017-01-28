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В ООН прокоментували плани Трампа щодо припинення прийому біженців

В ООН прокоментували плани Трампа щодо припинення прийому біженців
В Управлінні ООН у справах біженців, а також представники Міжнародної організації з Міграції (МОМ) звернулися з закликом до адміністрації нового президента США Дональда Трампа не припиняти надання притулку для біженців, повідомляє replyua.net. У тексті оприлюдненої обома відомствами заяви підкреслюється велике значення запровадженої раніше програми переселення біженців, тому її продовження необхідне. Крім того, в заяві зазначається, що ще ніколи раніше мігранти та біженці не були в такому складному становищі, як зараз.

Автори звернення також наголосили, що США, завдяки наданню притулку біженцям, виграють двічі: країна рятує людей, які відносяться до найбільш вразливої категорії суспільства, а також надають їм можливість збагачення своїх нових суспільств. У зв’язку з цим, в ООН та МОМ висловили сподівання на продовження лідерської ролі США в даному питанні.

Зазначимо, що вчора американський лідер Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє прийом біженців з Близького Сходу на 120 днів. За словами республіканця, метою даного документу є захист США від ісламських терористів. Трамп також закликав всіх, хто прибуває до його країни, з повагою ставитися до традиції США та до громадян, які там проживають.
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