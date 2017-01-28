Самые известные повара рассказали о кулинарных трендах 2017 года

Гастрономические тенденции в этом году будут самыми разнообразными, однако лучшие шеф-повара в мире считают, что главное в блюдах – это их оригинальность, передает replyua.net со ссылкой на Новое время.
Портал СNN опросил самых известных поваров в мире и узнал, какие блюда будут модными в 2017 году. По словам итальянского повара Массимо Боттуры, главным в этом году станет здоровое питание, а также доступность еды для большинства людей в хороших ресторанах. А вот японец Намаэ Синобу отметил, что большинство рестораторов собираются отказаться от очень дорогих ужинов – многие повара начнут подавать обычные пельмени и лапшу, только при этом оригинально оформят блюда.
Маргарита Форес, повар из филиппинского ресторана, считает, что в этом году клиенты ресторанов, напротив, станут более разборчивыми в еде и начнут требовать оригинальные продукты к столу. По ее словам, фермеры начнут принимать заявки на производство самых непривычных, но очень полезных продуктов. Большую популярность, по мнению повара, начнут завоевывать блюда из морских ежей, филиппинских манго и ирландских устриц.