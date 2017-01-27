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Сильный ливень смыл отель в реку в Перу — видео

Сильный ливень смыл отель в реку в Перу — видео
Сильный дождь, обрушившийся на Перу ещё в среду, 25 января 2017-го года, стал для столичного региона причиной разрушений. Как передаёт replyua.net со ссылкой на источники EuroNews, в результате сильного ливня был уничтожен туристический отель — здание колониальной эпохи попросту смыло водой, в результате чего оно обрушилось в идущую рядом с ним реку.

Уточняется, что ливень в столице Перу Лиме длился не менее 10 часов. Здания было исторически ценным архитектурным объектом, оно относилось к колониальной эпохе. Однако, в результате стихии было полностью уничтожено — отель больше не сможет принимать туристов, поскольку рухнул прямо в реку. На видео, где запечатлено обрушение отеля, видно, что за крушением здания наблюдали заранее эвакуированные туристы и журналисты.

Уже известно, что в результате стихийного бедствия никто из отдыхающих и персонала отеля не пострадал. Какие-либо иные подробности инцидента в настоящее время не приводятся местными источниками.


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