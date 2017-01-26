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Эксперты: интеллект у кошек немного выше, чем у собак

Эксперты: интеллект у кошек немного выше, чем у собак
Специалисты провели масштабные исследования и установили, - теория о том, что кошки намного глупее собак, не может быть подтверждена, и это всего лишь миф, информирует replyua.net.

Ранее считалось, что кошки хуже собак поддаются дрессировке, однако ученые установили, что кошки прекрасно понимают человеческую речь, а команды не выполняют лишь по той причине, что у них особенный характер, и они не станут полностью подчиняться хозяевам, в отличие от собак. В ходе эксперимента ученые обнаружили, что коты обладают прекрасной памятью, а также умственными способностями, которые ничуть не хуже, чем у собак. Результаты исследования были напечатаны в журнале Behavioural Processes.

По словам исследователей, кошки прекрасно чувствуют настроение хозяина, понимают многие фразы, но практически не поддаются дрессировке из-за своенравного характера. Более того, коты считаются более успешными хищниками, нежели собаки, и им намного проще выжить в диком мире. Ранее другие специалисты пришли к выводу, что за последние 500 лет обычные кошки истребили более 60 видов животных.
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