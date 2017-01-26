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В НАСА заявили об астероиде, пролетевшем мимо Земли

В НАСА заявили об астероиде, пролетевшем мимо Земли
Сотрудники агентства НАСА сообщили о том, что накануне мимо Земли пронесся внушительных размеров астероид, и в случае столкновения с нашей планетой были бы серьезные последствия, передает replyua.net. По словам представителей американского космического агентства, астероид, диаметр которого достигает 14 метров, промчался мимо Земли 25 января.

Отмечается, что небесное тело было обнаружено всего лишь за пять суток до того, как оно приблизилось к Земле на минимальное расстояние. Нужно отметить и то, что такое позднее обнаружение объекта не сулит ничего хорошего – пока астрономы не научились открывать астероиды заранее, чтобы как-то подготовиться к возможному столкновению. Астероид пролетел всего в 260 тысячах километров от поверхности Земли со скоростью больше 26 тысяч километров в час. Астрономы подчеркнули, что в этом месяце астероид стал уже вторым по счету.

Впрочем, ученые заверили, что такие небесные объекты не представляют угрозы для планеты, поскольку скорость их движения сравнительно небольшая, как и диаметр. Если бы столкновение произошло, пострадал бы район в месте падения объекта, однако разрушения были бы серьезными.
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