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Пономарь: все новости о России, и все они очень плохие для нее

Пономарь: все новости о России, и все они очень плохие для нее
На календаре четверг очередной рабочей недели, и сегодня приходит множество новостей, в основном, о России, и все они, разумеется, очень плохие. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

По его словам, возникают серьезные сомнения в том, что Россия является космической державой, поскольку Роскосмос собирается отозвать все двигатели ракет «Протон-М». Пуски ракет будут отложены на несколько месяцев. «Появилось еще больше исков. Американская юридическая компания обратилась с иском против Сбербанка в суд штата Нью-Йорк. Иск предъявлен главе Сбербанка Герману Грефу, а также некоторым другим физическим и юридическим лицам из России. Американцы требуют 750 миллионов долларов», отмечает обозреватель.

Также Пономарь сообщает, что суд Евросоюза подтвердил законность санкций против российской компании «Алмаз-Антей», которая изготавливает Буки, сбивающие иностранные Боинги. Кроме того, эксперт сообщает о том, что пришла интересная новость из Штатов – после прихода Трампа к власти индекс Доу Джонса впервые за всю историю поднялся выше отметки двадцать тысяч пунктов.
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