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Ученые выяснили, в каких странах люди спят самое непродолжительное время

Ученые выяснили, в каких странах люди спят самое непродолжительное время
Группа специалистов из США и Австралии выяснила, в каких странах люди спят меньше всего, а в каких государствах жители заботятся о своем здоровье и выделяют на сон много часов, информирует replyua.net.

Оказалось, что в Аргентине больше всего любителей поспать - в среднем каждый житель этой страны спит около 10 часов 16 минут в сутки. А вот японцы спят намного меньше всех остальных – в среднем 7 часов 16 минут в сутки. Такие данные удалось получить благодаря обмену информацией в сети за период с 2006 года по 2012 год. Эксперты изучили данные в 645 мегаполисах, однако при этом они подчеркнули, что фиксировали время, когда пользователь выходит из Интернета, а после – когда он снова заходит в сеть утром.

Учитывая тот факт, что далеко не все люди просыпаются и включают компьютер, а также, что не у всех людей есть возможность пользоваться Интернетом, информация может быть лишь приблизительной. Впрочем, специалисты установили некоторую закономерность – за последние годы продолжительность сна в европейских странах резко сократилась, а в Восточной Азии, напротив, увеличилась.
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