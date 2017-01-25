Ученые выяснили, в каких странах люди спят самое непродолжительное время

Группа специалистов из США и Австралии выяснила, в каких странах люди спят меньше всего, а в каких государствах жители заботятся о своем здоровье и выделяют на сон много часов, информирует replyua.net.
Оказалось, что в Аргентине больше всего любителей поспать - в среднем каждый житель этой страны спит около 10 часов 16 минут в сутки. А вот японцы спят намного меньше всех остальных – в среднем 7 часов 16 минут в сутки. Такие данные удалось получить благодаря обмену информацией в сети за период с 2006 года по 2012 год. Эксперты изучили данные в 645 мегаполисах, однако при этом они подчеркнули, что фиксировали время, когда пользователь выходит из Интернета, а после – когда он снова заходит в сеть утром.
Учитывая тот факт, что далеко не все люди просыпаются и включают компьютер, а также, что не у всех людей есть возможность пользоваться Интернетом, информация может быть лишь приблизительной. Впрочем, специалисты установили некоторую закономерность – за последние годы продолжительность сна в европейских странах резко сократилась, а в Восточной Азии, напротив, увеличилась.