Ученые заявили о страшных проявлениях глобального потепления

Изменение климата происходит намного быстрее, чем ранее, и оно может иметь катастрофические последствия для планеты, информирует replyua.net со ссылкой на американские источники.
Новое масштабное исследование глобального потепления провели ученые из Университета Хьюстона в Америке, и они утверждают, что изменение климата оказывает огромное влияние на все процессы, происходящие в атмосфере. По словам специалистов, нет ничего удивительного в масштабных стихийных бедствиях, которые участились в последнее время, и в будущем их станет еще больше, - это жара и засуха в Азии, потопы и сильные ливни в Европе, ураганы в США и на островных государствах. По утверждению ученых, все эти катаклизмы вызваны циклом Лоренца – круговоротом энергии в природе, когда энергия тепла высвобождается в кинетическую энергию воздушных масс.
Было установлено, что повышение температуры воздуха делает теплообмен очень эффективным, ускоряя процесс превращения потенциальной энергии в кинетическую. Чем выше температура, тем больше вероятность возникновения ураганных ветров, сильнейших осадков и засухи, - все зависит только от климатического пояса.