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Индийцы измерят Эверест

Индийцы измерят Эверест
Индийское правительство сделало заявление о намерении измерить высоту горы Эверест, чтобы оценить изменилась ли она в результате сильных землетрясений в Непале в 2015 году. Представитель индийского института геодезии и картографии сказал, что экспедиция будет отправлена на самую высокую гору в мире в течение двух месяцев. В то же время спутниковые данные показали, что высота горы изменилась под воздействием землетрясения. В последний раз Эверест измеряли 62 года назад, и тогда высота горы составила 8848 метров.

В данном исследовании индийцы будут сотрудничать с правительством Непала, дабы как можно точнее установить влияние прошедшего землетрясения. Высота Эвереста будет оцениваться с использованием комбинации измерений GPS и различных методов геодезии. Команда ученых, которым предстоит исследовать Эверест, насчитывает 30 человек. Около месяца пойдет на разного рода измерения, а также еще 15 дней может потребоваться на вычисления, прежде чем объявить результаты.

Напомним, что катастрофическое по своим разрушениям землетрясение 2015 года отняло жизнь в 9 тысяч человек, а также разрушило больше миллиона зданий в Непале. После осенью 2016 года жители этого региона опять ощущали подземные толчки.
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