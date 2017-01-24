У Трампа есть время до мая, чтобы определиться с переводом посольства США в Иерусалим

Президент США Дональд Трамп ушел от вопроса журналистов о переводе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. В ход пущен обычный оборот «мы в начале процесса и должно быть проведено соответствующее обсуждение» и, конечно, никто не говорит на сколько этот процесс затянется – возможно снова на двадцать лет.
По мнению израильского политического эксперта и сторонника политики Трампа Соломона Манна, тем не менее, Израиль не придает пока большого значения этим фигурам речи, а ждет нового посла Соединенных Штатов от которого и будет зависеть процесс перевода посольства ибо все документы от Конгресса и президента с 1995 года готовы и Конгресс неоднократно требовал от президентов Буша и Обамы выполнить наконец-то решение народа Америки. По тсловам Соломона Манна, двум предыдущим президентам США пока оказалось не по силам справиться с этой дипломатической задачей, поэтому остается надежда на администрацию Трампа.
Формально у новоизбранного президента США есть время до мая, когда заканчивается очередной срок запрета на перевод посольства, объявленный Бараком Обамой.