Фотограф поділився враженнями після візиту до найхолоднішого села у світі

Новозеландський фотограф Амос Чепл зробив декілька вражаючих кадрів у селищі Оймякон, що у Західному Сибірі. Вважається, що цей населений пункт являється найхолоднішим у світі. Дані фотознімки були опубліковані виданням «The Washington Post», передає replyua.net.
Від Північного полюсу дане село відділяє всього лише декілька сотень кілометрів. Час від час температура там опускається до вражаючих – 71 градуса за Цельсієм. Вперше таку температуру у Оймяконі було зафіксовано у 1924 році. Від себе фотограф додав, що у селі температура настільки низька, що навіть нормально плюнути не можна – слина замерзає не те що в польоті, а ще на губах. «Коли на дворі була температура - 47, я вийшов подихати повітрям у одних штанях. За декілька секунд холод просто понизав мої ноги і фактично скував їх. За лічені миті у мене промерзла спина. Так, одягатися там потрібно дуже серйозно, бо якщо знехтувати теплим одягом, то додому можна і не повернутися. Однак там дуже мальв ниці краєвиди. Є на що задивитися», - поділився враженнями Чепл. Варто зазначити, що згідно з даними сайту «Gismeteo», температура на цьому тижні у селі Оймякон опуститься до - 48 градусів. Лише через декілька днів очікується незначне потепління до - 39.