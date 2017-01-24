КНР размещает на своей границе с Россией ракеты, которым хватит 15 минут, чтобы долететь до Москвы

Россия всерьез обеспокоена решением Китайской Народной Республики разместить межконтинентальные баллистические ракеты на границе с Россией. Такой шаг официального Пекина мягко говоря несколько «ошарашил» президента РФ Владимира Путина, ведь на протяжении последнего десятилетия Россия считала основным врагом именно НАТО, не пытаясь вооружаться в строну КНР.
По словам известного израильского блогера и политического аналитика Соломона Манна, кроме того, что эти ракеты могут с легкостью достигнуть Москвы, так еще и против них нет никакой защиты в Российской Федерации, потому что до сих пор Россия в основном защищалась от НАТО. «Китай в случае конфликта с какой то другой страной может навлечь удар и на Россию, прячась прямо на ее границе. Невеселый кульбит для Кремля», – прокомментировал эксперт.
Характеристики ракет «Дунфэн-41» до сих пор не раскрыты, КНР хранит их в тайне, но из того, что обнародовано, известно, что дальность действия ракет с легкостью достигает 15 тысяч километров, а скорость превышать 30 тысяч километров в час. Россияне не зря обеспокоились, ведь, чтобы достигнуть столицы РФ нужно преодолеть всего около 6 тысяч километров, в то время, как к США около 12 тысяч километров.