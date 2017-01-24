Пономарь: против Трампа начали подавать иски

На календаре уже второй день рабочей недели, и сегодня нужно отметить несколько важных событий. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, сковородка Трампа уже накаляется – накануне стало известно о том, что несколько американских юристов подали в суд на нового президента США за «вознаграждения», которые он получал от иностранных правительств. Кроме того, отмечает Пономарь, приходят хорошие новости для Украины. По последней информации, по итогам прошлого года валовой внутренний продукт нашей страны увеличился на 1,8 процентов, и в текущем году за счет иностранных инвестиций ВВП нужно увеличить до трех процентов.
«Нужно подчеркнуть, что в прошлом году объем иностранных инвестиций в Украину достиг 3 миллиардов 800 миллионов долларов, и это почти в два раза больше, чем в 2015 году», пишет обозреватель. Также он высказал свое мнение относительно закона «Про державну мову». По его словам, он целиком и полностью поддерживает этот закон, без всяких оговорок. Кроме того, Пономарь благодарит всех подписчиков за поддержку его поста про иммиграцию.