СМИ: в РФ водоканал случайно напоил «трупной водой» целый район

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

СМИ Ставропольского края (Россия) сообщают о шокирующем инциденте, жертвами которого стали жители нескольких сёл. Как передаёт replyua.net, с 19 января 2017-го года «Ставропольводоканал» по ошибке поил людей «трупной водой» несколько дней — в резервуаре, откуда подавалась вода в посёлки, были обнаружены два трупа. Как оказалось, сотрудники водоканала решили соблюсти крещенскую традицию — искупаться в резервуаре с чистой водой.О том, что в резервуарах с питьевой водой находятся трупы, стало известно лишь через несколько дней. По всей видимости, один из трупов опустился на дно резервуара, перекрыв канал, через который вода подавалась населению. Во время выяснения причин перебоев водоснабжения стало известно, что в резервуаре находятся трупы двух мужчин. Предполагается, что один мужчина во время крещенского купания начал тонуть из-за слишком низкой температуры воды, а второй бросился на помощь другу, но не смог его спасти — живыми выбраться из резервуара мужчинам не удалось.Уточняется, что жертвами этих обстоятельств стали жители посёлка Подгорный, а также некоторые сёла Предгорного района. В частности, пострадал город Ясная Поляна и железнодорожная станция Ессентукская. Никто из местных жителей не жаловался на вкус или запах воды: эксперты полагают, что из-за того, что в резервуаре была ледяная вода, трупы не успели разложиться, и никто из людей не отравился — случаев обращения населения за медицинской помощью пока не зарегистрировано.