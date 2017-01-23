В Китае увеличился уровень рождаемости

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Результаты статистики показали, что уровень рождаемости в Китае на 2016 год достиг своего пика, превышая рекорд 2000 года. Но все равно в этой стране наблюдается тенденция уменьшения процента женщин детородного возраста. Данные Национальной комиссии здравоохранения и статистики по планированию семьи за 2016 год говорят, что родилось 17,86 миллиона младенцев, а это на 11,5 % больше, нежели в 2015 году."В то время как общее число женщин детородного возраста сократилось на пять миллионов человек, число родов значительно увеличилось, показывая, что корректировки политики в области планирования семьи были чрезвычайно своевременными и чрезвычайно эффективными", - заявил уполномоченный Национальной комиссии здравоохранения и статистики по планированию семьи. Чиновники также подсчитали, что к 2050 году в Китае будет дополнительно 30 миллионов людей трудоспособного возраста.Отмена политики "на одну семью - один ребенок", которая была введена с 1979 года, и введение политики двухдетной семьи с 2016 года – это результат борьбы правительства с таким явлением как старение нации, когда количество людей пожилого возраста превышает количество молодого трудоспособного населения. Эксперты же называют новую двухдетную политику - странным и навязчивым продолжением предыдущей политики властей Китая, которая управляет одним из самых основных индивидуальных прав человека.