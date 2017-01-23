В Ливии запретили книги Ницше, Коэльо, Брауна и Махфуза

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В Ливии изымаются книги десятков известнейших авторов. К своим читателям с неожиданным заявлением обратился при помощи Twitter-аккаунта бразильский писатель Пауло Коэльо, который известен своими светскими романами. Как передаёт replyua.net со ссылкой на заявление писателя, его творчество оказалось под запретом в Ливии. В качестве подтверждения своих слов писатель опубликовал фото, на котором видно, как десятки книг валяются на земле.Местные журналисты сообщают, что кроме Коэльо под запретом оказались также Ницше, Браун и нобелевский лауреат Нагиб Махфуз. Причиной запрета на книги оказалось решение местного правительства — романы, по их мнению, являются «пропагандой светского образа жизни». Сообщается, что в связи с таким выводом правительство отдало Ливийской национальной армии приказ об изъятии и уничтожении книг данных авторов.Пауло Коэльо пишет, что он в настоящее время поддерживает контакт с бразильским посольством в Ливии, поскольку не может смотреть на то, как в стране сжигают его творения. Впрочем, признаётся писатель, посольству не удаётся внести какие-либо коррективы в процесс массового изъятия книг указанных авторов.