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В Японии горит нефтеперерабатывающий завод

В Японии горит нефтеперерабатывающий завод
В японском городе Оита загорелся местный завод, который занимается нефтепромышленностью. Официальные причины пожара пока не озвучиваются, правоохранительные органы расследуют, что же послужило причиной возгорания. По неофициальной информации вспыхнули контейнеры со легковоспламеняющимися материалами.

Пожар начался близко 4 часов дня по местному времени и быстро охватил большую территорию завода. Около 20 пожарных были направлены на борьбу с огнем. Также город окутал черный занавес дыма, вследствие чего местные власти пришли к решению эвакуации населения. Близко трех тысяч человек вывезли с эпицентра бедствия. Около 500 человек нашли убежище в местном центре социального обеспечения и младших классах средней школы, где были обеспечены одеялами и питьевой водой. Остальных направили в оборудованные эвакуационные станции.

На данный момент информации о жертвах не поступало. Как сообщают представители Западнояпонской железной дороги, для принятия мер безопасности, они были вынуждены изменить расписание движения некоторых поездов, дабы обойти зону охваченную пожаром.
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