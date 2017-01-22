Австралия решила не проверять паспорта в аэропортах

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Австралийские СМИ сообщают о кардинальных реформах, которые вскоре состоятся в аэропортах страны. Как передаёт replyua.net со ссылкой на источники издания Sydney Morning Herald, руководство государства решило отказаться от практики проверки паспортов въезжающих и выезжающих людей в аэропортах. Соответственно, пограничный контроль в нынешнем виде для Австралии окажется в прошлом, хотя и конкретные даты реализации плана пока не озвучиваются.Уточняется, что проверку паспортов хотят заменить на автоматическое распознавание личности человека. В частности, планируется внедрение идентификации по лицу и отпечаткам пальцев. Пока такой технологии у австралийских таможенников нет, но амбициозный проект уже находится в стадии размещения государственных контрактов на реализацию.Известно лишь, что тестирование новой технологии начнётся с аэропорта Канберры в июле 2017-го года. Пока нет информации о том, когда технология будет внедрена в остальные аэропорты. Если австралийцам удастся реализовать план в сроки, то к 2020-му году проходить таможню без паспорта смогут 90% пассажиров.