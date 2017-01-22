Крушение поезда в Индии: десятки погибших, более ста пострадавших

Times of India сообщает о масштабной железнодорожной катастрофе, произошедшей несколько часов назад в Индии, информирует replyua.net. По информации источника, с рельс сошел пассажирский поезд, следовавший в Бхубанешвар из Джагдалпура. Около 23 часов по местному времени трагедия произошла в штате Андхра-Прадеш, рядом со станцией Кунеру.
На место трагедии сразу прибыли спасатели и полиция, из искореженных вагонов удалось достать двенадцать погибших граждан, более ста человек получили ранения различной степени тяжести. Более подробная информация пока не поступала. Причины инцидента расследуются. Нужно отметить, что индийская железная дорогая считается одной из самых опасных в мире. Железнодорожные аварии в этой стране происходят почти каждый месяц.
Ситуация усугубляется еще и тем, что большинство пассажирских поездов в Индии всегда переполнены, из-за чего число жертв таких аварий всегда огромное. Напомним, что похожая авария произошла 4 января в США, в округе Бруклин. С рельс сошел пригородный пассажирский состав. Сведений о погибших не поступало, однако более 70 пассажиров были травмированы.