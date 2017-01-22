Пономарь: данные про сковородку Трампа подтвердились

На календаре уже воскресенье, и нужно отметить несколько новостей, которые произошли за последние два дня. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По словам обозревателя, его данные про сковородку Дональда Трампа уже подтвердились – троих человек из его окружения начали разрабатывать американские спецслужбы. Кроме того, как отмечает Пономарь, Великобритания собирается сыграть большую роль в украинском вопросе, и она направила Трампу месседж о том, что Украина не может быть предметом торга с Россией. Также министры обороны Великобритании и Украины подписали соглашение о расширении и продолжении сотрудничества. «Новости из серии «больше газа и нефти» - производители нефти в США расширяют свои бюджеты, и у самых крупных добытчиков они возрастут сразу на 60 процентов. Кроме того, экспорт американского сжиженного газа продолжает бить все рекорды», пишет Пономарь.
По его словам, есть и отличная бонус-новость для украинцев – в Стэнфордском университете США будет запущена специальная программа по стипендиям для граждан Украины.