валюта
СпецтемаБлогер: сегодня жители Липецка освободились от рабства Порошенко и оказались на улице «голые и босые» без работы

В Южной Корее арестована министр культуры за составление списка неугодных

В Южной Корее арестована министр культуры за составление списка неугодных
В Южной Корее сегодня арестовали привлекательную и элегантную карьерную женщину – министра культуры Чо Юн Сун. Причина для нас почти немыслимая: следствие считает, что она руководила составлением черного списка из литераторов, режиссеров, актеров и прочих деятелей, критически относящихся к власти. Всем им негласно было приказано не оказывать никакой государственной поддержки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Василий Головнин.

«Ясный пень, если публично ругаешь власть и, что еще ужаснее, самого президента, то какие тебе коврижки от начальства! Но Сеульский центральный районный суд счел это вопиющим превышением пределов служебных полномочий. Красавицу Чо арестовали, а вместе с ней и бывшего главу администрации президента Южной Кореи, который, как говорят, тоже имел отношение к составлению списков неугодных лиц. Где, вроде, числилось аж 10 тысяч человек», – написал блогер.

Он подчеркивает, что все это произошло на фоне бушующего хаоса вокруг импичмента президента Южной Кореи мадам Пак Кын Хе – парламент в самом конце прошлого года отстранил ее от должности по подозрению в причастности к махинациям лучшей подружки шаманки, которая вроде вымогала деньги у акул бизнеса. Сейчас судьбу президента решает Конституционный суд, а тут еще выплыл и черный список нежелательных свободолюбивых интеллигентов. «Обаятельная и привлекательная красотка Чо идет под суд. Конечно, было бы морально легче, если бы на ее месте был бы какой-нибудь мордастый барбос в костюме и галстуке», – подытожил Василий Головнин.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Генералы США удивились ноу-хау украинских военных в Харькове
Важное за сутки
21 янв 2017
14679

Путин готовит «дембельский аккорд» перед уходом из Донбасса – ветеран АТО

В интервью журналистам «Обозревателя» Юрий Колесников, являющийся военным экспертом и ветераном АТО, заявил, что подконтрольные Путину войска на оккупированном Донбассе начали очистку лесопосадки для

21 янв 2017
11952

Стало известно имя мирового лидера, с которым Трамп встретится после инаугурации

Первым мировым лидером, с которым новый американский президент может встретиться уже в ближайшие дни, скорее всего, станет Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании. Как информирует replyua.net со

21 янв 2017
11346

«Баян» больше не сыграет: под Донецком продолжается зачистка боевиков

В Донецкой области, в населенном пункте Новолуганское, сотрудники правоохранительных органов смогли задержать бывшего боевика с позывным «Баян», который пытался затеряться среди местных жителей,

Последние новости

Украинцам посоветовали отказаться от поездок в центральную Италию

От речи Дональда Трампа на инаугурации можно было получить экстаз, – политолог

Сазонов: украинские дипломаты вновь оказались в неловкой ситуации

По всему миру проходит марш женщин

Ани Лорак исключили из модной премии «Viva!» в Украине

Блогер: протестовать надо не против Трампа, а против IQ тех умных людей, которые его выбрали

Муждабаев: украинских политиков, побывавших на инаугурации Трампа, нужно расстрелять

В Южной Корее арестована министр культуры за составление списка неугодных

Ляшко призвал членов НАПК «не быть проститутками»

Манн: у Израиля появился надежный "ядерный зонтик"

Политолог об отношениях Трампа и Путина: будет либо большая сделка, либо большая война

В Петербурге прошёл протест против действий Путина в Украине

Нардеп: электронный билет поможет вывести миллионы бюджетных денег из тени

По всему миру прошли акции «Stop Putin’s War in Ukraine 3.0»

Подробности подготовки покушения ФСБ на нардепа раскрыли в СБУ

Грицак розповів про деталі замаху на життя нардепа в Києві

Отравление детей в Житомире

Графологи сделали интересные выводы о характере Трампа по подписи

"Хто цей однорукий тип": В мережі помітили цікаву деталь з інавгурації Трампа

Останні дані щодо ситуації зруйнованого готелю в Італії

 Новости за день