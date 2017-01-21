В Южной Корее арестована министр культуры за составление списка неугодных

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В Южной Корее сегодня арестовали привлекательную и элегантную карьерную женщину – министра культуры Чо Юн Сун. Причина для нас почти немыслимая: следствие считает, что она руководила составлением черного списка из литераторов, режиссеров, актеров и прочих деятелей, критически относящихся к власти. Всем им негласно было приказано не оказывать никакой государственной поддержки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Василий Головнин.«Ясный пень, если публично ругаешь власть и, что еще ужаснее, самого президента, то какие тебе коврижки от начальства! Но Сеульский центральный районный суд счел это вопиющим превышением пределов служебных полномочий. Красавицу Чо арестовали, а вместе с ней и бывшего главу администрации президента Южной Кореи, который, как говорят, тоже имел отношение к составлению списков неугодных лиц. Где, вроде, числилось аж 10 тысяч человек», – написал блогер.Он подчеркивает, что все это произошло на фоне бушующего хаоса вокруг импичмента президента Южной Кореи мадам Пак Кын Хе – парламент в самом конце прошлого года отстранил ее от должности по подозрению в причастности к махинациям лучшей подружки шаманки, которая вроде вымогала деньги у акул бизнеса. Сейчас судьбу президента решает Конституционный суд, а тут еще выплыл и черный список нежелательных свободолюбивых интеллигентов. «Обаятельная и привлекательная красотка Чо идет под суд. Конечно, было бы морально легче, если бы на ее месте был бы какой-нибудь мордастый барбос в костюме и галстуке», – подытожил Василий Головнин.