В США створили першу унікальну пересувну АЕС на колесах

Американським інженерам компанії NuScale вдалося завершити роботу над створенням атомної електростанції, протяжність якої складає приблизно 30 метрів, про що повідомляє replyua.net. Зазначається, що її транспортування є можливим за допомогою вантажного автомобілю. Передбачається, що таку електростанцію почнуть використовувати у 2026 році за умови успішності усіх випробувань, пише Gazeta.ru з посиланням на сайт компанії-розробника.
Відомо, що потужність нової атомної електростанції становить 50 МВт і вона може забезпечити струмом кілька тисяч будинків. Новинка працюватиме за таким же принципом, як і звичайна АЕС, проте замість створення окремої споруди планується доставити модульний ректор до місця призначення і вже там його підключать до електромережі. Окрім цього, у новій електростанції передбачене використання природної конвекції, а не звичайного замкнутого охолоджувального контру, котрий здатен вийти з ладу.
Також є інформація про намір використання «батарей» з кількох станцій для вироблення електроенергії. Завдяки такому рішенню стане можливим уникнення серйозних проблем, оскільки якщо одна з батарей відмовиться працювати, на себе її функції візьмуть інші.