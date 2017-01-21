Ученые: человечество ожидает катастрофический потоп

Уже в ближайшие десятилетия большинство районов нашей планеты будет полностью затоплено, и шансы на выживание останутся лишь у незначительного числа людей. Как сообщает replyua.net, такое заявление прозвучало от группы исследователей из Ирландии и Соединенных Штатов.
Согласно результатам исследований ученых, опубликованных в издании «Наука», в ближайшие пару сотен лет вода в Мировом океане поднимется до того уровня, что будут полностью затоплены большинство материков. Ученые уверяют, что катастрофические последствия ожидают человечество в результате изменений климата и стремительного таяния ледников. Эксперты отметили, что больше ста тысяч лет назад на Земле происходило примерно то же самое, что и сейчас – тогда температура воздуха была выше климатической нормы на пару градусов, из-за чего уровень воды в Мировом океане повысился сразу на десять метров.
Если это произойдет в ближайшие десятилетия, люди, живущие на побережье океанов, не успеют спастись. Такие показатели могут быть достигнуты уже к середине этого века, то есть через 30-40 лет. По прогнозам исследователей, могут погибнут сотни миллионов людей, и уже сейчас нужно задумываться о массовом переселении вглубь материков.