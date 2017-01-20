Рейтинг аэропортов с самым большим количеством отмененных рейсов

Специалисты компании FlightStats, которая проверяет качество работы международных авиакомпаний, составили рейтинг аэропортов, где зафиксировано самое большое количество отмененных и задержанных рейсов с начала текущего года, информирует replyua.net со ссылкой на Лента.ру. Антирейтинг возглавили два аэропорта, расположенные в Северной Америке.
Свыше 1,3 тысячи вылетов были задержаны и еще 505 рейсов отменены в штате Северная Каролина, в воздушной Гавани Шарлотт-Дуглас. Еще две с половиной тысячи задержанных вылетов и 445 отмененных рейсов эксперты зафиксировали в штате Джорджия, в аэропорту Хартсфилд-Джексон. Самое большое количество отмененных и задержанных рейсов в первую неделю этого года было зафиксировано в Северной Америке – половина от всех рейсов, около 7,6 тысяч вылетов. Это произошло из-за штормовых предупреждений.
Также непростая ситуация складывалась в аэропортах Европы, и здесь на первом месте антирейтинга оказалась Турция. Стамбульский аэропорт Ататюрка задержал 378 вылетов и отменил 606 рейсов. В Азии сложная ситуация наблюдалась в Китае – в двух аэропортах, в провинции Хэбэй, в общей сложности отменили 550 вылетов и задержали больше тысячи рейсов.