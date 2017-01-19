Вживання марихуани відтепер законне у Німеччині

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Законодавці Німеччини прийняли рішення, згідно з яким вживання марихуани в медицині набуває законного характеру, про що повідомляє replya.net. У відповідності до тексту законопроекту зазначається, що вживати марихуану можуть дозволити пацієнтам, які страждають від онкологічних чи неврологічних захворювань, для зняття болю. Окрім того, лікар матиме право виписувати рецепт на медичну марихуану лише тоді, коли хворому не допомагають інші препарати, у яких є схожий ефект. Віднині з’явиться можливість легального придбання марихуани у будь-якій аптеці, а ще таке лікування планують додати у перелік послуг медичного страхування.Для уникнення протизаконного збуту цієї наркотичної речовини передбачається створення Державного агентства, яке буде контролювати розповсюдження лікувальної марихуани. Лише у цієї інституції буде право на прийняття рішень відносно надання ліцензії на вирощування коноплі, а також здійснювати закупи продукції, котра буде розповсюджувати між фармакологічними компаніями.Раніше стало відомо, що для чоловіків препарати коноплі мають більшу знеболювальну дію, ніж для жінок