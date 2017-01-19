Эксперты назвали регионы, где климат резко изменится уже через 10 лет

Из-за глобального потепления больше всего пострадают центральная часть Латинской Америки, Юго-Восточная Азия и вся Африка, и такие изменения произойдут в течение 10-15 лет.
Эти регионы станут практически непригодными для жизни людей, передает replyua.net со ссылкой на ученых из Принстонского университета, опубликовавших свой доклад в журнале «Климатические изменения». По словам исследователей, в ближайшие годы климат на Земле резко изменится, и самая комфортная погода может установиться в Океании, на юге Латинской Америки, в Северо-Восточной Азии, в Северной Европе на Британских островах, а также в горных и северных районах Соединенных Штатов. При этом специалисты утверждают, что количество дней с самой благоприятной погодой в этих регионах может увеличиться на 15 суток в году.
Американские геофизики долгое время занимались исследованием глобального потепления и пришли к выводу, что климат улучшится в северных и средних широтах, однако в тропических и субтропических районах планеты станет намного жарче, резко повысится влажность воздуха. Самые печальные последствия ожидают Юго-Восточную Азию, где самая большая плотность населения.