Премьер-министр Австралии намерен искоренить паранджу в своей стране

Издание «Independent» сообщает, что сегодня политический лидер Австралии Колин Барнетт, премьер-министр Западной Австралии заявил, что «не видит паранджу в качестве элемента западной культуры», - передает replyua.net.
Барнетт заявил, что будет вести борьбу с ношением паранджи, однако не с помощью метода принуждения, а при помощи метода убеждения. Он подчеркнул, что у австралийского правительство не планирует запрещать паранджу, однако оно не будет поощрять ношения этого мусульманского предмета одежды для женщин. Барнетт призвал население своей страны отказаться от паранджи, потому что она «не является элементом ее культуры».
Ношение паранджи и возможный его запрет стали темой для жарких дискуссий в Австралии в течение последних лет. Однако ситуация особенно обострилась после того, как лидер ультраправой партии «Одна нация» назвала паранджу «злым орудием угнетения». Полин Хансон добавила, что если ее партия победит на выборах, то обязательно введет запрет на ношение паранджи в общественных местах. Как сообщалось ранее, аналогичные обещание давала Ангела Меркель, а в Марокко ношение паранджи в общественных местах уже запрещено из соображений безопасности.