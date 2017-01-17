Джастина Трюдо обвиняют в нарушении этических норм из-за отпуска на Багамах

СВС сообщает о том, что против канадского премьер-министра Джастина Трюдо началось расследование, и из-за отпуска на Багамских островах Трюдо обвиняют в нарушении этических норм, передает replyua.net.
В сообщении говорится о том, что несколько дней назад Мэри Доусон, комиссар по этике в Канаде, получила письмо от одного из канадских депутатов, где говорится о возможном нарушении конфликта интересов. Джастина Трюдо обвинили в том, что он воспользовался частным вертолетом, а также приглашением Ага-Хана, известного миллиардера, отдохнуть на Багамах. Более того, фонд миллиардера получает от федерального правительства миллионы долларов.
Также журналисты издания сообщили о том, что Доусон уже начала проверку по этому факту и заявила об официальном расследовании в связи сразу с двумя нарушениями этических норм. Речь идет о личных связях премьера и об использовании личного вертолета, а также о перелетах и отдыхе, оплаченных миллиардером. Однако Трюдо заявляет, что нормы этики он не нарушал, платил исключительно собственными деньгами.